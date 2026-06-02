Це було те свято, приємні емоції якого зігрівали кожного, хто в останній день травня завітав в етнопарк «Агроленд» у Великий Ходачків на Тернопільщині. Тут відбувся перший в Україні Національний фестиваль молока «ФЕСТмолоко 2026».

Ця унікальна подія зібрала виробників молочної продукції, підприємців, митців, жителів області та гостей з різних регіонів України. Масштабне сімейне свято об’єднало гастрономію, фермерські традиції, культурну складову, цікаві розваги для дітей та дорослих.

Організатори підготували насичену програму на двох сценах із виступами музичних колективів, кулінарними майстер-класами, фермерськими активностями та інтерактивами для всієї родини.

Відкрив фестиваль натхненник «Агроленду», народний депутат України Іван Чайківський: «Перш за все я хочу подякувати нашим воїнам за можливість працювати та розвивати нашу державу. Дякую організаторам, співорганізаторам і волонтерам, які понад місяць готувалися до цього дня, щоб прийняти гостей з усієї України. Такі заходи важливі для популяризації туристичного потенціалу, українського виробництва та переробки», – зазначив Іван Чайківський.

Він також закликав підтримувати вітчизняних виробників та обирати українську продукцію: «Я хочу, щоб ми, українці, навчилися любити свій національний продукт, поважати українського товаровиробника та підтримувати його. Купуйте українське, любіть українське, шануйте українське – і буде Україна».

А далі діялась справжня магія свята. Бо кожен тут щось знайшов до душі. Відвідувачі знайомилися з продукцією українських виробників, дегустували різні види сирів, морозива, коктейлів, інших молочних смаколиків, оцінювали якість натуральної продукції. Цікавим було й спілкування з крафтовими майстрами.

Цікавинкою фестивалю були, зокрема, майстер-класи з приготування домашнього сиру та масла за старовинними технологіями. Присутні не лише спостерігали за процесом, а й могли самі долучитися до створення молочної продукції на різних тематичних локаціях.

Тетяна, екскурсовод етнопарку сімейних вражень «Агроленд», демонструє бажаючим інтерактив збивання масла. Розказує, що масло виготовляють з молока корів породи джерсі. Воно надзвичайно смачне, а ще особливе тим, що має шість відсотків жирності.

Ми теж спробували збивати масло у старовинних маслобійках, як робили наші предки. А потім куштували його з хлібчиком. Чесно, дуже смачно!

Справжнім хітом фестивалю, особливо серед дітей, стали молочні коктейлі торгової марки «Яготинське». Сотні пляшечок шейків зі смаком полуниці чи шоколаду розійшлися серед гостей свята.

Святкову атмосферу фестивалю створювали музичні колективи та гурти, які упродовж усього дня виступали на головній та малій сценах «Агроленду». Тож гості дійства могли насолодитися не лише їхніми виступами, але й самим піти у танок під веселі акорди українських мелодій.

Звісно, креативності святу додав ведучий фестивалю, відомий тернопільський шоумен та актор Тарас Стадницький, якого більшість українців знає як Володьку з «VIP Тернопіль». Його жарти, живе спілкування з гостями створювали особливий драйв.

Зірковим гостем фестивалю став харизматичний шеф-кухар та амбасадор української кухні Євген Клопотенко. Під час майстер-класу відомий ресторатор створював свої ексклюзивні страви на очах у сотень відвідувачів, ділився авторськими секретами приготування їжі з місцевих продуктів. Просто неба Клопотенко готував оригінальну качану кашу та розповідав про значення української гастрономічної спадщини.

«Культура об’єднує людей у різних частинах світу. Відродження рецептів – це відродження нашої культури, повернення до нас самих. Ми всі, коли кажемо слово «борщ», точно знаємо, що ми єдині. Є багато маленьких деталей, які нас склеюють і роблять однією нацією. Для мене дуже важливо жити в країні, де ми об’єднані, а не роз’єднані на частинки. Я просто хочу жити в країні, де ми знаємо і любимо нашу культуру та традиції», – сказав Євген Клопотенко.

Тепла, затишна атмосфера позитиву та радості, сімейного затишку панувала в «Агроленді» протягом усього святкового дійства. І це, мабуть, дуже важливо у час тривог та війни. Цей день приніс багато щастя дітям. Для них працювали різноманітні атракціони, аніматори, ростові ляльки, Milk Bar та інтерактивні розваги, серед яких родео, розмальовування корів, конкурс носіння бідонів, тематична екскурсія «Де в корови молоко». Також всі охочі могли відвідати цікаві тематичні локації на території «Агроленду».

І було так гарно, що в цей день територія фестивалю повнилися дзвінким дитячим сміхом. А це значить, що навіть у час війни ми потребуємо подій, які об’єднують, дарують позитивні емоції, популяризують культуру, традиції і працю українців. Все це було минулої неділі. на Тернопільщині на Національному фестивалі молока «ФЕСТмолоко 2026». Бо, як зазначив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, етнопарк «Агроленд» – це місце з особливою філософією, де спільне сімейне дозвілля та екоосвіта стають фундаментом нашої культури, простір, де плекаються традиції краю.

А тим часом організатори вже анонсували нові амбітні плани. У майбутньому в «Агроленді» планують провести фестиваль хліба в рамках Днів трипільської культури, а також фестивалі гарбуза та м’яса. Чекаємо.

«Агроленд» — це великий етнопарк сімейних вражень та агротуристичний комплекс. Тут мешкають понад 30 видів тварин з усього світу, включаючи екзотичні породи корів. Можна побачити як звичних, так і рідкісних звірів, погодувати їх та поспілкуватися з природою. На відвідувачів також чекають автентичні етнолокації. Зокрема, відтворені старовинні хати Волині, Опілля та Поділля. У хатах збережено автентичний інтер’єр, меблі та предмети побуту, що дозволяє відчути атмосферу українського села кінця XIX – початку XX століття. Цікавим є драйвленд (парк техніки): масштабна виставка ретро- та агротехніки. Тут можна побачити вантажівки, старовинні верстати й навіть справжній паровий локомобіль 1898 року. В «Агроленді» постійно проводяться колоритні святкування, ярмарки та майстер-класи, а також працює «Мамина сироварня» з дегустаціями. Тут відбуваються концерти відомих артистів, різні оригінальні атракції. На відвідувачів чекають музей преси та фотолабораторія, виставка скла та майоліки, де зібрані рідкісні експонати. І це ще далеко не все. Адже «Агроленд» стає туристичною цікавинкою, де можна відпочити усією родиною.