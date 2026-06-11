Студенти спеціальності D5 «Маркетинг» факультету економіки та управління Західноукраїнського національного університету разом із викладачами кафедри маркетингу взяли участь у виїзному засіданні клубу маркетологів ЗУНУ, що відбулося в Івано-Франківську та Карпатському регіоні.

Програма заходу була спрямована на поєднання сучасних освітніх практик, професійного розвитку та неформального спілкування учасників.

Першим етапом подорожі стало відвідування інноваційного центру Promprylad.Renovation в Івано-Франківську – одного з найуспішніших прикладів ревіталізації промислових об’єктів в Україні. Студенти ознайомилися з принципами функціонування інноваційної екосистеми, механізмами розвитку креативних індустрій, підприємництва та соціальних проєктів.

Особливу увагу учасники приділили дослідженню бренд-айдентики міста Івано-Франківська, аналізу його бренд-атрибутів, візуальної концепції та інструментів формування позитивного іміджу території. Такий практичний підхід дозволив майбутнім маркетологам побачити реальні приклади територіального брендингу та оцінити ефективність маркетингових рішень у міському середовищі.

Подальша частина програми проходила у мальовничому куточку Карпат – у селі Поляниці. Під час нетворкінг-сесії учасники обговорювали актуальні виклики маркетингової професії, обмінювалися ідеями та досвідом, а також налагоджували професійні контакти. Важливою складовою заходу стала командна взаємодія, яка сприяла розвитку лідерських навичок, креативного мислення та вміння працювати в колективі.

У межах подорожі відбувся командний маркетинговий челендж “Бренд гір”, під час якого студенти розробляли концепції брендування туристичних локацій Карпатського регіону. Робота над практичними кейсами дала можливість застосувати отримані знання у сфері брендингу, позиціонування та маркетингових комунікацій.

Завершальним акордом заходу стала дискусійна панель “Маркетинг майбутнього: тренди, інновації, ШІ”, під час якої студенти та викладачі обговорили перспективи розвитку маркетингу в умовах цифрової трансформації, використання штучного інтелекту в маркетинговій діяльності та нові вимоги до компетентностей сучасних фахівців.

Такі заходи є важливою складовою практикоорієнтованої підготовки студентів Західноукраїнського національного університету, сприяють формуванню професійних компетентностей, розвитку креативності, командної роботи та поглибленню знань про сучасні тенденції маркетингу.