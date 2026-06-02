Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння розслідують слідчі Зборівського відділення поліції. У селі Білоголови Залозецької громади у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мотоцикліст з пасажиркою.

Аварія трапилася 1 червня близько 19:00. На трасі Почаїв-Зборів 21-річний водій мотоцикла Lifan LF175-2E не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини дороги та вилетів у кювет.

Кермувальник з місця ДТП втік. На спецлінію поліції зателефонував очевидець аварії. Дівчину 2005 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медзакладу.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування втікача. Його також з травмами доправили до лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України. Триває слідство, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.