За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 15 пожеж. Більшість випадків пов’язані із займанням сухої трави, сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Зокрема, ліквідовано: 5 пожеж сухої трави; 7 пожеж сміття на відкритих територіях та стихійних сміттєзвалищах; пожежу сміття у підвальному приміщенні закинутої дачі в м. Тернопіль; пожежу приватної господарської будівлі у с. Новосілка Підгаєцької ТГ.

Наймасштабнішими стали пожежі сміття на стихійних сміттєзвалищах у с. Озерна та с. Павлів, а також займання сміття на відкритій території у с. Лідихів.

Під час ліквідації пожежі господарської будівлі в с. Новосілка рятувальникам вдалося врятувати дві сусідні споруди – житловий будинок та господарську будівлю.

До гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та допоміжна техніка громад і підприємств.