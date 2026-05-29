У вихідні область перебуватиме в нестійкій повітряній масі. Місцями очікуються короткочасні дощі різної кількості та інтенсивності. В денні години північно-західний вітер посилюватиметься до штормового. Температурні показники будуть у значеннях близько +10º вночі та +20º вдень.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

30 травня в області – хмарно з проясненнями. Місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 7-12º тепла, вдень 17-22º тепла. У Тернополі – хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 10-12º тепла, вдень 19-21º тепла.

