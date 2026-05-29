Біда сталась у Кременці. Пожежа повністю знищила будинок вчителя німецької мови Волинського ліцею імені Нестора Літописця Василя Петровича Карнауха. За лічені хвилини людина втратила все, що наживалося роками. Родина залишилась без даху над головою.

Про це повідомила журналістка та волонтерка Зоя Карп’юк. А також у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

“Василь Петрович – людина, яка багато років віддає свої знання, терпіння та серце дітям. А зараз саме він потребує нашої підтримки.

Просимо кожного, хто має можливість, допомогти родині відновити житло. Неважливо, це велика сума чи кілька гривень – разом ми можемо зробити надзвичайно важливу справу. Іноді один репост чи невеликий донат здатні повернути людині віру в добро та допомогти почати життя заново”, — написати волонтерка.

Реквізити для допомоги: 5168745167826350