Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо мера російського міста Вологда Сергія Жестяннікова, який фінансував підрозділи окупаційних військ країни-агресора та забезпечував загарбників спецтехнікою і амуніцією.

За даними слідства, російський посадовець, перебуваючи на різних керівних посадах у Вологодській області, з березня 2023 року регулярно постачав у підрозділи збройних сил рф матеріальні засоби, необхідні окупантам для ведення бойових дій проти Сил оборони України.

Підозрюваний неодноразово особисто доставляв у зону бойових дій на тимчасово окупованих територіях України вантажівки, позашляховики, а також БПЛА, тепловізори і цифрові радіостанції. Крім того, за його сприяння російські загарбники отримували бензогенератори, антидронові ретранслятори, маскувальні сітки, тактичне обмундирування та різноманітну амуніцію.

Зокрема, задокументовано факти передачі фігурантом спецтехніки та автомобілів військовослужбовцям 217-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил рф, які з 2014 року беруть активну участь у бойових діях проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили меру Вологди про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. За здійснення фінансового та матеріального забезпечення військовослужбовців збройних сил рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування протиправної діяльності підозрюваного проводиться слідчими УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.