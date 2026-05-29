Кременецький ботанічний сад став ближчим для незрячих відвідувачів.

Як повідомили на сторінці устанлви у фейсбуці, 25 травня в Україні стартував Національний тиждень безбар’єрності.

Ця ініціатива спрямована на привернення уваги суспільства до створення доступного середовища, рівних можливостей для всіх громадян, розвитку культури поваги, гідності та людиноцентричності, кажуть працівники ботсаду.

У межах програми Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні в Кременецькому ботанічному саду встановили спеціальні тактильні стенди, таблички з дубльованим текстом, виконаним рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Чому це важливо?

Для людей, які втратили зір, прогулянка ботанічним садом часто обмежується лише звуками та запахами. Тепер до цих відчуттів додаються знання. Стенди дозволяють ознайомитися із цікавою інформацією без сторонньої допомоги.

“Сад завжди гостинно зустрічає своїх відвідувачів, не зважаючи на вік, соціальний статус чи особливі потреби. Тепер кожен зможе самостійно пізнавати унікальний світ рослин і відчувати себе справжнім дослідником природи. Справжнє суспільство починається там, де про кожного пам’ятають”, — зазначили у ботанічному саду.

