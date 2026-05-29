Із жовтня 2024-го рідні чекали звістки з фонту. Довгий час жили надією та вірою. На жаль, дива не сталося. Богдан Костишин загинув у Покровському районі на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким болем повідомляємо, що 1 жовтня 2024 року під час оборони України від російського ворога поблизу села Катеринівка Покровського району Донецької області загинув житель села Пилява 1990 року народження – солдат Богдан Іванович Костишин, навідник 3 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224.

Довгий час захисник вважався зниклим безвісти.

Рідні жили надією та вірою у добру звістку. На жаль, підтвердилося найгірше…

Трибухівська громада щиро співчуває родині, близьким, друзям, побратимам та всім, хто знав Богдана. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну та наше майбутнє.

Вічна пам’ять Йому і слава.

Про дату зустрічі та прощання повідомимо додатково», – написали у Трибухівській громаді.