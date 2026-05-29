Податок на нерухомість працює для громад Тернопільщини: уже надійшло понад 130 млн грн
З початку року місцеві бюджети Тернопільщини вже отримали 130,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Фактичні надходження перевищили планові показники на 21 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025-го, обсяг сплаченого податку зріс майже на 20 відс.
Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Основну частину коштів забезпечили юридичні особи – 99,6 млн гривень. Ще 30,8 млн грн сплатили громадяни.
Перевірити суму податку на нерухомість можна онлайн за допомогою калькулятора ДПС: https://tax.gov.ua/calculator/realty
Податкові повідомлення-рішення доступні в Електронному кабінеті та мобільному застосунку «Моя податкова».
Якщо виявили розбіжності у нарахуваннях – зверніться до Центрів обслуговування платників для проведення звірки.