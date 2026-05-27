Протягом минулої доби піротехніки ДСНС Тернопільщини вилучили та знищили 18 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, у селі Таурів (Козлівська громада) у полі піротехніки вилучили 16 артилерійських снарядів калібром 75 мм.

На території приватного домогосподарства фахівці вилучили ще два артснаряди калібром 152 мм.

Піротехнічні підрозділи транспортували всі небезпечні знахідки у спеціально відведене місце та знищили їх шляхом контрольованого підриву.