Рятувальники Тернопільщини вилучили та знищили 18 застарілих боєприпасів
Протягом минулої доби піротехніки ДСНС Тернопільщини вилучили та знищили 18 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, у селі Таурів (Козлівська громада) у полі піротехніки вилучили 16 артилерійських снарядів калібром 75 мм.
На території приватного домогосподарства фахівці вилучили ще два артснаряди калібром 152 мм.
Піротехнічні підрозділи транспортували всі небезпечні знахідки у спеціально відведене місце та знищили їх шляхом контрольованого підриву.