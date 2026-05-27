41 донор та майже 20 літрів крові – результат виїзної донації в Іванівці.

Організували забір крові Іванівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини та Ілавченська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, які є структурними підрозділами Теребовлянського регіонального центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Дякуємо всім, хто долучився, знайшов час і зробив важливу справу», – зазначили у Тернопільському центрі крові.