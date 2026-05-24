Тернопіль офіційно став містом-побратимом канадського міста Міссісога. Відповідну угоду про партнерство підписав міський голова Тернополя Сергій Надал та очільниця міста Міссісога Керолайн Перріш.

Партнерство передбачає співпрацю у сферах освіти, культури, спорту, молодіжних програм, економіки та розвитку підприємництва. Також йдеться про реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом та розвиток міжнародної співпраці. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Після підписання угоди міська голова Міссісога Керолайн Перріш зазначила, що Тернопіль став другим містом-побратимом за останні 50 років. За її словами, міцні зв’язки між громадами формуються завдяки чисельній українсько-канадській спільноті, а нове партнерство є символом підтримки України у час війни.

Як наголосив Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, до цього часу Міссісога мала лише одне місто-партнера – Карія (Японія), співпраця з яким триває з 1981 року. Побратимство з Тернополем, за його словами, є важливим проявом глибокої поваги та непохитної солідарності з українським народом.

Очікується, що нове партнерство стане важливим і корисним для обох громад та сприятиме реалізації міжнародних ініціатив у різних сферах співпраці.