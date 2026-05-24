Роберт Коцур захищав Україну ще в АТО. Пройшов пекло і великої війни, після важкого поранення втратив руку. Він був мужнім воїном і доброю, щирою людиною. На жаль, війна забрала здоров’я Роберта. Символічно, що саме 23 травня, у День Героїв, Роберт відійшов у Вічність….

«З глибоким сумом повідомляємо, що помер житель села Ярославичі КОЦУР Роберт Степанович, (09.04.1983 р.н.) — учасник АТО, мужній воїн і щира людина.

Він віддано служив Україні та до останнього залишався сильним духом. Після важкого поранення втратив руку, а через стан здоров’я був звільнений зі служби, але назавжди залишиться у пам’яті рідних, побратимів і всієї громади.

Особливо щемливо, що саме 23 травня Роберта Степановича було нагороджено медаллю «За службу Україні».

Світла пам’ять про нього житиме у наших серцях. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні Зборівської міської ради.