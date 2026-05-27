На Тернопільщині триває кампанія декларування вогнепальної зброї та боєприпасів.

Від початку її проведення жителі області вже задекларували 360 одиниць зброї та понад 114 тисяч набоїв. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Серед задекларованого 115 автоматів, 12 пістолетів, 60 нарізних карабінів, 3 комбіновані одиниці зброї та 170 гладкоствольних рушниць. Окрім цього, громадяни повідомили про наявність 114 245 набоїв різного калібру.

У поліції наголошують, що декларування – це не лише вимога законодавства, а й важливий крок до безпеки суспільства в умовах воєнного стану. Завдяки такій процедурі зброя перебуває під офіційним обліком, а власники можуть законно зберігати та використовувати її відповідно до визначених норм.

Начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий нагадує, що добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Для цього необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції, повідомити про наявну зброю та пройти відповідну процедуру оформлення.

Кампанія декларування не припиняється, а тому у поліції Тернопільщини закликають жителів області не зволікати та діяти виключно у правовому полі.