До поліції звернулася жителька села Великі Гаї Тернопільського району 1957 року народження. Їй зателефонував невідомий, який представився працівником СБУ.

Чоловік заявив, що її родичі нібито причетні до державної зради, а гроші, які зберігаються вдома, потрібно «офіційно зареєструвати».

Про це повідомив керівник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у фейсбуці.

“Під психологічним тиском жінка показала свої заощадження під час відеозв’язку, а згодом передала кур’єру 113 300 доларів США та 102 000 євро готівкою”, – написав Зюбаненко.

Він додав, що жінка швидко звернулася до поліцейських, тому оперативникам вдалось встановили особу кур’єра та вилучили частину коштів.

Наразі тривають заходи для розшуку організаторів цієї схеми. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах.

Працівники поліції, СБУ чи інших правоохоронних органів ніколи не телефонують громадянам із вимогою передати гроші, «зареєструвати» заощадження або віддати кошти кур’єру, наголосили у відомстві.

“Прошу кожного: поговоріть зі своїми батьками, дідусями й бабусями. Поясніть їм, що шахраї можуть представлятися ким завгодно, лякати кримінальною відповідальністю, обшуками чи звинуваченнями у державній зраді. Їхня мета – обдурити людину, виманити кошти, змусити людину діяти швидко та не дати часу роздуми”, – зазначив Зюбаненко.

Якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками спецслужб, поліції чи банку та вимагають гроші – одразу припиняйте розмову і телефонуйте на 102.