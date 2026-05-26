26 травня у парку Національного відродження проводитимуть обробку від кліщів.

Про це повідомили у Тернопільсткій міській раді.

“У вівторок, 26 травня, у парку Національного відродження проведуть акарицидні заходи з метою знищення іксодових кліщів, які можуть переносити збудників небезпечних захворювань”, — зазначили в ТМР.

Обробка території розпочнеться о 9:00 год.

“Просимо тернополян утриматися від відвідування парку та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів”, — додали в міській раді.