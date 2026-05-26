Сьогодні один з парків Тернополя оброблятимуть спецрозчинами проти кліщів
26 травня у парку Національного відродження проводитимуть обробку від кліщів.
Про це повідомили у Тернопільсткій міській раді.
“У вівторок, 26 травня, у парку Національного відродження проведуть акарицидні заходи з метою знищення іксодових кліщів, які можуть переносити збудників небезпечних захворювань”, — зазначили в ТМР.
Обробка території розпочнеться о 9:00 год.
“Просимо тернополян утриматися від відвідування парку та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів”, — додали в міській раді.