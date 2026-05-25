До рідного дому на щиті повертається ще один Воїн. Петро Гнида, якого вважали зниклим безвісти, загинув на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять і шана захиснику України і кожного з нас!

«Чергова чорна звістка прилетіла на Збаражчину. На фронті загинув мешканець села Грицівці Петро Гнида, 1972 р.н. Солдат-стрілець, який вважався зниклим безвісти за особливих обставин, визнаний загиблим внаслідок удару БпЛА поблизу населеного пункту Удачне на Донеччині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Нехай Господь допоможе загоїти глибокі душевні рани від втрати дорогої людини.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, — у Сквері Героїв у понеділок, 25 травня, о 13:00. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі воїна у Грицівці та до місцевої церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де відбудеться парастас. Чин похорону — у вівторок, 26 травня, о 14:00.

Просимо прийти і належно вшанувати солдата за його відданість Україні та хоробрість у боротьбі з російським агресором», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.