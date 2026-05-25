Обставини смертельного травмування жінки на залізничній колії встановлюють правоохоронці Бучача.

Нещастя трапилося 23 травня близько 18:10 на перегоні Бучач – Пишківці. Про трагічну подію правоохоронців повідомив черговий станції.

Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, потяг із десятьма вагонами рухався у напрямку станції “Пишківці”.

За словами машиніста, потерпілу, яка йшла у попутному напрямку колією, він побачив після того, як потяг увійшов у поворот. Через невелику відстань та значну вагу екстрене гальмування не допомогло уникнути наїзду. Від удару жінку відкинуло вбік, а сам потяг зупинився приблизно за 200 метрів.

Жительку Бучача 1940 року народження бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні з важкими травмами. Попри зусилля медиків, жінка померла у реанімаційному відділенні. Родичі загиблої кажуть, що вона мала проблеми зі слухом, а колією йшла, оскільки саме так місцеві мешканці скорочують собі шлях між населеними пунктами.

Машиніст потяга на момент нещастя був тверезий. Це підтвердила перевірка на стан алкогольного сп’яніння газоаналізатором “Драгер”.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Перехід або рух колією у невстановлених місцях може коштувати життя. Навіть застосувавши екстрене гальмування, машиніст не здатен миттєво зупинити багатотонний потяг. Будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки поблизу залізничних колій.