Рідні довго чекали звістки з фронту, надіялися, вірили… На жаль, дива не сталося. Віталій Лебедєв загинув на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Майже два роки вважався безвісти зниклим чортків’янин – старший сержант, стрілець-солдат механізованого батальйону Лебедєв Віталій Петрович, 1971 року народження.

Віталія мобілізували у червні 2022 року. На жаль, 25 листопада 2024-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дальнє на Донеччині він загинув.

У неділю, 24 травня, о 13:00 годині в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла зустрічатимемо тіло Героя», – написали у Чортківській міськраді.