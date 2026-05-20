Від початку весни в Україні трапилося одразу кілька резонансних аварій за участі самокатів. А жертвами цих ДТП здебільшого ставали діти.

Попри те, що цей вид транспорту є потенційно небезпечним, українські закони його майже не регулюють.

Чи планують депутати щось робити з електросамокатами – з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Трагічні наслідки

Масово з’являтися на українських дорогах електричні самокати почали після 2020 року. Якщо підрахувати кількість приватних електросамокатів неможливо, бо вони не вимагають реєстрації, з прокатними ситуація дещо зрозуміліша. Вулицями українських міст їздять близько 10 тисяч орендних двоколісних. І за словами засновника сервісу прокату “Jet Ride”, їхня кількість постійно зростає. Навіть попри війну та масову еміграцію українців.

Лише за два тижні наприкінці квітня та на початку травня в Україні сталося одразу три серйозні аварії, пов’язані з електросамокатами: на Київщині, у Хмельницькому та у Львові. У них загинуло двоє дітей, ще двоє були важко травмовані.

А минулого року у нашій державі, за даними судового пошуковика “Опендатабот”, зафіксували понад 2500 судових справ за участю водіїв електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. У 2024 році таких справ було більше 1000.

Видання “Телеграф” детальніше розкриває, що стоїть за цими даними. Минулоріч через електротранспорт загинуло 19 людей, ще 912 отримали травми. Таку інформацію журналістам повідомили у Департаменті патрульної поліції. Йдеться не лише про електросамокати, а й про інші види електричного транспорту, наприклад, мопеди чи моноколеса.

Має поліція і статистику щодо дитячого травматизму. Лише за сім місяців минулого року сталося 692 аварії, де транспортними засобами включно із самокатами та мопедами керували діти. У результаті 26 дітей загинули, 686 – травмувалися.

Безпека руху

Пересування на електросамокатах є однією з найбільш поширених причин травмування дітей. Зокрема, тільки за вихідні до львівської дитячої лікарні “Охматдит” потрапили півсотні поранених неповнолітніх, які каталися на електричних самокатах, скутерах та мотоциклах.

Лікар-терапевт Анатолій Корнутяк, якого цитує видання “Deutsche Welle”, зазначає: кількість таких випадків протягом останніх років лише зростає. “Які травми ми бачимо? Черепно-мозкові травми, переломи рук і ключиць, травми обличчя, вибиті зуби, пошкодження колін та ліктів, важкі ДТП при виїзді на дорогу. І головна проблема – більшість дітей їздять без захисту”, – наголошує він.

Нагадати батькам про небезпеку і докладніше розповісти про те, як захистити дітей, вирішили у Ювенальній поліції України. Там зазначили, що виїзд на дороги загального користування суворо заборонений. Адже дитина на самокаті для водія часто є “невидимою” через низький зріст та швидкість руху. Переходити дорогу водіям електросамокатів слід пішки, транспортний засіб треба котити поруч із собою. Наголошують в Ювенальній поліції і на важливості захисного спорядження. А у темний час доби радять не забувати про світловідбиваючі елементи.

Проблема з неповнолітніми водіями електросамокатів є актуальною не лише для України. В європейських державах також масово фіксують травматизм серед дітей та намагаються регулювати правила руху. Ще два роки тому Європейська рада з безпеки на транспорті висловлювалась за обмеження швидкості, заборону перевезення на самокатах пасажирів та за встановлення мінімального віку для водіїв – 16 років.

Закон про електросамокати

Транспортними засобами електросамокати офіційно визнали ще у 2023 році. Втім, окремих правил для них в Україні досі немає: де саме їздити, з якого віку, чи потрібен шолом, констатує в розмові з “Deutsche Welle” експерт з транспортного планування, директор компанії “Про мобільність” Дмитро Беспалов. “Визначення прав, обов’язків і вимог залишили на доопрацювання”, – каже він.

А от проєкт закону №3023, який міг би зменшити кількість травм і смертей, завис у парламенті, пише “BBC-Україна”. Минулоріч його спробували реанімувати і вже зараз намагаються оновити та винести на голосування. Статися це може протягом травня. Документ мав би встановити правила руху. “Дітки до семи років зможуть самокатами користуватися виключно під наглядом дорослих в парках та на спеціально відведених доріжках. Діти з 7 до 14 років можуть їздити в парках, по велодоріжках. З 14 років – по велодоріжках або краю проїжджої частини”, – розповідає “Deutsche Welle” народна депутатка, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті комітету Верховної Ради України з питань транспорту Оксана Савчук. За її словами, встановлювати зони, де рух електричних самокатів заборонений чи обмежений, змогли би органи місцевої влади.

Серед змін, які також передбачає закон, встановлення максимальної швидкості 25 кілометрів за годину на дорогах і 10 кілометрів за годину – у пішохідних зонах. Категорична заборона на рух “у тандемі”, коли водій самоката бере пасажира. Та обов’язок носити захисне і світловідбивне спорядження, які нині є лише рекомендованими.