Травматичною ампутацією двох пальців руки завершилося необережне поводження з вибухонебезпечним предметом для жителя Кременця. У чоловіка в руках здетонував запал бойової гранати.

Як розповіли у поліції Тернопільщини, інцидент стався 18 травня близько 13.06. Про травмованого пацієнта кременецьких правоохоронців повідомив черговий лікар.

Медики зазначили, що до них звернувся місцевий житель 1982 року народження із травматичною ампутацією великого та вказівного пальців лівої кисті.

Поліцейські встановили, що запал гранати здетонував у руках потерпілого близько 12:30 на території нежитлового господарства у Кременці.

Чоловіка госпіталізували. Виявилося, що він у нежитловому будинку, на території якого трапився вибух, облаштував схрон із забороненими предметами.

В одній із кімнат правоохоронці вилучили 1439 набоїв різного калібру. Їх направили до для проведення судових експертиз.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють походження заборонених предметів. Триває слідство.