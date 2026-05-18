Семеро потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості та двоє загиблих – наслідки шести дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області упродовж 15-17 травня.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Дві автопригоди зареєстрували у п’ятницю 15 травня.

О 7:54 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що в селі Переморівка вони констатували смерть місцевого жителя. Чоловік 1988 року народження, керуючи саморобним трактором, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Слідчі відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автотроща за участю мотоцикліста трапилася близько 23:00 у селі Нові Петликівці. Місцевий житель 2012 року народження, керуючи мотоциклом LIFAN, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і після цього допустив зіткнення з дерев’яною огорожею. Семикласника з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Провадження відповідно до частини 2 статті 286 відкрили слідчі поліції 16 травня. Неподалік сіл Дарахів та Бернадівка, а саме на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, не розминулися автомобілі. За попередніми даними, водійка автомобіля Volvo, здійснюючи обгін, допустила зіткнення із попутним автомобілем ЗАЗ Lanos. У результаті удару тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій ЗАЗу, дев’ятирічний хлопчик та жінка 1996 року народження. Їх усіх госпіталізували до медзакладів.

Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували поблизу села Довжанка. Близько 15:44 тернополянин, керуючи Audi 80, виїхав на зустрічний бік дороги, де допустив зіткнення із сідловим тягачем Mercedes-Benz Actros 1842 LS. У результаті удару кермувальник легківки загинув на місці події.

Ще дві автопригоди трапилося 17 травня.

Об 11:20 житель Закарпатської області на Toyota Corolla під час обгону вантажівки виїхав на зустрічну смугу, якою у цей момент рухався легковий автомобіль. Аби уникнути зіткнення, водій легківки скерував транспорт на ліве узбіччя, але втратив керування, вилетів на проїзну частину дороги й після цього авто перекинулося. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка 2025 року народження. На момент нещастя дитина знаходилася в автокріслі і її після огляду медиками, відпустили додому.

Чергове повідомлення про аварію надійшло на спецлінію Чортківського райуправління поліції. О 23:30 уродженка Чернівців, керуючи Nissan X-Trail на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Теребевлече, в межах села Ягільниця, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини дороги та врізалася в паркан. Жінці надали меддопомогу без госпіталізації.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановлюють слідчі поліції.