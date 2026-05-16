Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони здійснила чергову репатріацію тіл загиблих оборонців України.

У межах заходів до України повернуто 528 тіл (останків) полеглих захисників.

Як повідомили в СБУ, повернення стало результатом спільної та скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та інших складових сектору безпеки і оборони.

У відомстві зазначають, що за кожним таким випадком стоїть складна міжвідомча робота, метою якої є повернення полеглих оборонців додому та забезпечення можливості для їхніх родин гідно попрощатися з рідними.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та здійснять ідентифікацію репатрійованих тіл.

СБУ разом з іншими державними органами продовжує роботу з повернення тіл загиблих захисників України.

Вічна пам’ять загиблим Захисникам України.