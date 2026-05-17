Петро Копитко із села Озерна став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Боронив Батьківщину на гарячих Донецькому, Харківському та Курському напрямках. Там, де було найважче. Загинув Герой на Запоріжжі. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Коли гинуть захисники, слова стають безсилими, а серце стискається від розпачу. Нашу громаду знову сколихнула страшна звістка – кривава війна забрала людину щирої душі, люблячого батька та надійну опору для своєї родини…

Сьогодні ми з глибоким сумом повідомляємо про загибель мужнього захисника – КОПИТКА Петра Романовича, 27 червня 1971 року народження, жителя села Озерна, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну.

Солдат Петро розпочав свою службу із високої громадянської позиції: він пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року.

Мужній воїн, захисник і Герой – проходив свій бойовий шлях у лавах військової частини А3215. Він безстрашно дивився ворогу в очі, захищаючи волю України на Донецькому, Харківському та Курському напрямках. Там, де було найважче, Петро стояв до останнього, виборюючи мирне небо для нас із вами.

13 травня 2026 року під час виконання бойового завдання життя Петра обірвалося. Він загинув у бою за волю України поблизу населеного пункту Данилівка Запорізького району Запорізької області, захищаючи рідну землю від окупантів.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близким та побратимам Петра.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе! Світла і вічна памʼять Герою України!» – повідомили в Озернянській ОТГ.