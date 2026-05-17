17 травня о 07:37 до Регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях Головного управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про зникнення 6-річного хлопчика в с. Крутилів Гримайлівської територіальної громади Чортківського району.

За попередньою інформацією, близько 04:00 батьки виявили, що дитина відсутня за місцем проживання. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників ДСНС, працівників Національної поліції, кінологічні розрахунки, операторів безпілотних літальних апаратів та місцевих жителів.

До пошуків було залучено 60 осіб, 3 службові собаки, 11 одиниць техніки та 5 БпЛА.

Під час пошуків групи обстежували місцевість пішки та із застосуванням безпілотних літальних апаратів і службових собак.

Об 11:58 хлопчика знайшли. Він живий.

Рятувальники Тернопільщини дякують усім, хто долучився до пошуків. Завдяки оперативній взаємодії служб і небайдужості місцевих жителів дитину вдалося розшукати.