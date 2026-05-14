У Тернополі 16-17 травня відбудеться Всеукраїнський міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння».

Захід започатковано у 2011 році. Відтоді щороку до нього долучаються виконавці з різних регіонів України, а також гості з-за кордону. Серед країн-учасниць попередніх років – Грузія, Польща, Словенія, Іспанія, Чехія, Естонія, Румунія та Нігерія.

Організаторами фестивалю є Тернопільська міська рада та управління культури і мистецтв міської ради.

Програма фестивалю розпочнеться у суботу, 16 травня. Виступи солістів-вокалістів різних вікових категорій проходитимуть в Українському домі на бульварі Тараса Шевченка, 27. Початок – о 10:00.

О 13:00 у Церкві Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Данила Галицького відбудеться урочисте відкриття фестивалю, після чого свої конкурсні програми представлять хори та вокальні ансамблі.

У неділю, 17 травня, о 15:00 на відкритому сценічному майданчику біля пам’ятника Івану Франку на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного відбудуться гала-концерт і церемонія нагородження переможців.

Участь у заході візьмуть лауреати попередніх років та цьогорічні переможці. Спеціальною гостею стане народна артистка України Оксана Пекун.

Окрім того, 17 травня о 14:00 в Українському домі відбудеться показ документального фільму «Владика Михаїл Сабрига: штрихи до портрета».

Також у міській бібліотеці №4 для дорослих «Етно Центр» експонуватиметься виставка ікон творчої майстерні «Під Покровом Богородиці» (керівниця Наталя Війтович). У фоє Українського дому будуть представлені ікони заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія.

Вхід на всі заходи фестивалю вільний.