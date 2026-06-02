Така довга дорога додому. Андрій Новак загинув ще у вересні 2023-го. І лише тепер повертається до рідного краю на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«Із сумом повідомляємо, що у Збаразькій громаді сталася ще одна непоправна втрата.

На жаль, сподівання рідних на щасливу звістку не справдились. Розвідник-гранатометник Андрій Новак, 1988 р.н., який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим під час виконання бойового завдання у районі н.п. Вербове на Запоріжжі 19 вересня 2023 року.

Висловлюємо щире співчуття усім рідним та близьким захисника. Нехай Господня ласка допоможе зцілити ваші болючі душевні рани від втрати найдорожчої людини.

Зустріч Героя відбудеться у четвер, 4 червня, у Сквері Героїв о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя). Після спільної молитви у Сквері маршрут траурного кортежу проляже до помешкання воїна на вул. Лесі Українки, 79, далі – до батьківської оселі на вул. Юрія Басюка, 5, де відбудеться парастас. Чин похорону – у п’ятницю, 5 червня, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за українську свободу і незалежність, за майбутнє кожного з нас. Вічна пам’ять Герою», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.