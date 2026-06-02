Без свідомості та з численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні потрапив житель Бережан, 1977 року народження. Медики госпіталізували потерпілого до реанімаційного відділення, а про пацієнта з ознаками насильницьких травм повідомили поліцію.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили обставини злочину.



Як з’ясувалося, 31 травня до потерпілого в гості прийшов сусід. Чоловіки розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виникла суперечка, яка переросла в бійку. Гість почав завдавати господарю помешкання численні удари руками та ногами по різних частинах тіла. Коли потерпілий втратив свідомість, нападник залишив місце події та пішов додому.



Потерпілого в непритомному стані виявив сусід. Саме він викликав швидку медичну допомогу та повідомив про подію правоохоронців.



У результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився житель Бережан 2002 року народження.



Чоловік зізнався у скоєному. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Триває досудове розслідування.





Continue Reading