2 874 рішення щодо одруження неповнолітніх ухвалили українські суди за останні 5 років – і у 98% випадків дозволили шлюб.

Про це повідомляє Opendatabot.

Найчастіше причиною звернення до суду залишається вагітність – саме вона фігурує у 72% справ. Ще частину рішень суди пояснюють “відповідністю інтересам заявників”, а інколи підставою стає вже народжена спільна дитина.

Пік таких справ припав на 2021 рік – тоді суди розглянули 790 заяв. Відтоді кількість поступово зменшується: у 2025 році було 356 рішень, а від початку 2026 року – вже 92.

Найбільше дозволів на шлюб неповнолітнім видавали суди Львівщини, Вінниччини та Дніпропетровщини. Найменше таких справ – на Луганщині, Херсонщині та у Києві.

На Тернопільщині за останні п’ять років ухвалили 150 рішень щодо одруження неповнолітніх.

Водночас відмовляють здебільшого не через вік заявників, а через недостатнє обґрунтування. У більшості негативних рішень суди зазначали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам.

Нагадаємо, що в Україні офіційно одружитися до 18 років можна лише за рішенням суду – і тільки після досягнення 16-річного віку.