Допомоги на лікування онкозахворювання портебує ветеран, військовий історик та волонтер Ігор Крочак.

Про це Ігор повідомив на фейсбук-сторінці волонтерів Схід Та Захід Єдині Назавжди.

«Дорогі Друзі та Бойові Побратими!

Вибачте за малу кількість публікацій на сторінці Схід Та Захід Єдині Назавжди про волонтерські справи та нашу бойову роботу ЗСУ. Справа в тому, що я фізично не можу багато цього робити зараз, в мене виявлено онкологічну пухлину. Я в Тернопільському онкологічному диспансері. Пройшов два курси перед операційної хіміотерапії, далі буду боротися за життя…

Звернувся до очільників області (Тернопільської обласної військової адміністрації і Тернопільської обласної ради депутатів) про надання матеріальної допомоги…

Захворювання і цукровий діабет – інсулінозалежний, і згодом онкологічна пухлина, отримані в наслідок постбойових розладів, контузій, отриманих на фронті і стресів, здобутих вже дома…».

Номер картки для допомоги:

4149 4975 0516 1853 – Крочак І. Я.

Довідка

Ігор Крочак – військовий історик, головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду (НАФ) та діловодства державного архіву Тернопільської області, ветеран УНА-УНСО, російсько-української війни, розвідки ЗСУ, член наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ), Національної спілки журналістів України (НСЖУ), ГО «Воїнів АТО/ООС Тернопільського району», волонтер ГО “Схід та Захід – єдині назавжди”, куреня Пласту УПС “Вовча Ліга”.