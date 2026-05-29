Знову сумна звістка, знову велика втрата… У Краматорському районі прийняв свій останній бій снайпер Володимир Котович. Вічна пам’ять захиснику України!

Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка. 17 квітня 2026 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області загинув військовослужбовець – житель села Куликів Дунаївського старостинського округу, стрілець-снайпер механізованого батальйону військової частини ****, солдат КОТОВИЧ Володимир Петрович, 1977 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Володимира.

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.



