На Тернопільщині військовослужбовцю ТЦК, якого підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“У середу, 27 травня, за клопотанням слідчих Тернопільського районного управління поліції суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 113 тисяч гривень”, – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що встановили причетність 30-річного фігуранта до побиття жителя Тернополя. Йому інкримінують ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.