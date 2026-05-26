У Тернополі через ремонт вулиці Андрія Сахарова 26 травня буде ускладнений рух транспорту.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“У вівторок, 26 травня, на вулиці Андрія Сахарова буде ускладнений рух транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт”, — йдеться у повідомленні.

На ділянці вже проведено нарізання ремонтних карт малою фрезою та заплановане асфальтування дорожнього покриття. Водночас ремонті роботи на вулиці Сергія Корольова – завершено, зазначили в ТМР.

“Просимо водіїв врахувати тимчасові незручності під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху”, – повідомили в міській раді.