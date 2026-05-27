Третього червня 2026 року в Західноукраїнському національному університеті відбудеться масштабний оздоровчо-спортивний захід «День спорту в ЗУНУ», приурочений до визначної дати – 60-річчя університету.

Подія проводиться під патронатом ректора ЗУНУ Оксани Десятнюк.

Організаторами свята виступають колективи центру студентського спорту, студентського спортивного клубу «Універ» та кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ.

До участі запрошують адміністрацію університету, керівників факультетів, інститутів та фахового коледжу, працівників, студентів, а також усіх, хто бажає долучитися до спортивного свята.

