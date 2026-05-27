Від шахраїв постраждала жителька одного з сіл Тернопільського району 1986 року народження.

Жінка втратила понад 69 тисяч гривень після розмови з невідомим, який представився працівником служби безпеки банку. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, їй зателефонували з невідомого номера. Співрозмовник розповів, що на її банківському рахунку нібито зафіксовано підозрілу активність та хтось намагається отримати доступ до облікового запису в мобільному банкінгу.

Під приводом «захисту коштів» та «блокування несанкціонованих операцій» невідомий переконав жінку виконати низку дій та перерахувати гроші на інший банківський рахунок.

У результаті потерпіла власноруч переказала 69 500 гривень на картковий рахунок одного з банків.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час телефонних розмов із невідомими особами.

Працівники банківських установ не телефонують клієнтам із вимогою переказувати кошти, повідомляти конфіденційну інформацію чи виконувати фінансові операції під час дзвінка.

У разі отримання подібних повідомлень необхідно припинити розмову та самостійно зателефонувати на офіційний номер банківської установи.