Тернополян просять долучитися до ритуалу вшанування (чину прощання) із сімома невідомими захисниками України.

«Це семеро відважних українських воїнів, які загинули внаслідок збройної агресії проти нашої держави. Їхні імена, на жаль, не вдалося встановити. Тому для кожного із них наша Тернопільська громада має стати родиною – яка з гідністю, честю та глибокою шаною проведе полеглих в останню дорогу», – зазначили у Тернопільській ОВА.

Церемонія прощання відбудеться: у середу, 27 травня, о 13:00 год. в Тернополі, на Майдані Волі (біля пам’ятника Данилу Галицькому).

Після завершення ритуалу скорботний кортеж «На щиті» рухатиметься за маршрутом: Майдан Волі – вул.Руська – вул. С.Бандери – вул. 15-го Квітня – кільце виїзду на м.Збараж.

«Просимо жителів міста вийти на вулиці та створити коридор вдячності та пошани для наших Героїв», – наголошують в ОВА.

Поховають невідомих захисників у м. Києві, на Національному військовому меморіальному кладовищі.