Понад 10 ножових поранень отримав житель Кременецького району під час конфлікту зі своїм сусідом.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Фігуранта поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про злочин надійшло до чергової частини Кременецького райвідділу поліції 26 травня о 00:48 від старости села Розтоки Почаївської територіальної громади.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління та криміналісти. У ході перевірки правоохоронці встановили, що трагедія трапилася під час розпивання спиртних напоїв у будинку жителя села Розтоки, 51-річного уродженця Краматорська.

До чоловіка в гості прийшов місцевий мешканець 1979 року народження. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка на ґрунті ревнощів.

Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої фігурант схопив кухонний ніж та завдав своєму гостю понад десять ударів у різні ділянки тіла. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці події.

Слідчі поліції затримали нападника відповідно до статті 208 КПК України. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.