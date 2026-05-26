Їхали п’яні й “під наркотою”: у Тернополі в комендантську годину спинили трьох водіїв електросамокатів
У Тернополі під час комендантської години патрульні виявили трьох місцевих жителів, які пересувалися електросамокатами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Як з’ясували правоохоронці, цих порушників суд позбавив права керувати транспортними засобами саме через водіння напідпитку. Попри це, чоловіки та жінка знову сіли за кермо – цього разу електротранспорту.
На порушників патрульні склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції наголошують, що електросамокат, відповідно до чинного законодавства, також вважається транспортним засобом. Тому керування ним у стані сп’яніння тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Окрему відповідальність несуть особи, яких суд уже позбавив водійських прав, але вони повторно сідають за кермо у нетверезому стані.
“Не важливо чи це автомобіль, чи електросамокат. У такому випадку патрульні складають матеріали не лише за керування у стані сп’яніння, а й за керування транспортним засобом особою, яка не має на це відповідного права”, – розповіли в поліції.