У Тернополі під час комендантської години патрульні виявили трьох місцевих жителів, які пересувалися електросамокатами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Як з’ясували правоохоронці, цих порушників суд позбавив права керувати транспортними засобами саме через водіння напідпитку. Попри це, чоловіки та жінка знову сіли за кермо – цього разу електротранспорту.

На порушників патрульні склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують, що електросамокат, відповідно до чинного законодавства, також вважається транспортним засобом. Тому керування ним у стані сп’яніння тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Окрему відповідальність несуть особи, яких суд уже позбавив водійських прав, але вони повторно сідають за кермо у нетверезому стані.

“Не важливо чи це автомобіль, чи електросамокат. У такому випадку патрульні складають матеріали не лише за керування у стані сп’яніння, а й за керування транспортним засобом особою, яка не має на це відповідного права”, – розповіли в поліції.