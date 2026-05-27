У Тернополі не розминулися два автомобілі: слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в Тернополі на вулиці Бродівська. Про неї на спецлінію поліції 26 травня повідомив диспетчер лінії “112”.

Як стало відомо, що житель міста Копичинці, керуючи Skoda Fabia, під час здійснення маневру розвороту допустив зіткнення з Volvo V40.

У результаті удару тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали обоє кермувальників. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.