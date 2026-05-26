Порушення правил дорожнього руху – основна причина травмування та гибелі людей. За добу, 25 травня, на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували три аварії, у яких одна особа загинула, а трьох доправили до медичних закладів.



Зокрема. провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України розслідують слідчі Кременецького райвідділу поліції. На спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що біля Зеленого господарства – на об’їзній дорозі Кременця ДТП – з потерпілими.



При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель району, керуючи автомобілем ВАЗ 2109, не впорався з керуванням та зіткнувся із припаркованим на проїжджій частині дороги вантажним автомобілем Renault Magnum. У результаті удару 88-річний кермувальник легкового авто загинув на місці події. Пасажирку даного транспорту, 1940 року народження, госпіталізували до реанімаційного відділення, повідомили в обласній поліції.



І ще одна автопригода з потерпілими трапилася у Кременці. На вулиці Дубенській водій автомобіля Volkswagen Touran, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі зустрічному мотоциклу марки KOVI ADVANCE і допустив зіткнення з ним. До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив 17-річний мотоцикліст.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод та травмування людей встановлюють слідчі поліції.



Continue Reading