«Дует» з Тернопільщини організовував незаконні переправлення. Однак завершити почате їм завадили поліцейські. Зловмисники отримали підозри.

Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зловмисники формували групи з військовозобов’язаних та гарантували їм успішний, але незаконний перетин державного кордону. З одного «клієнта» просили 10 000 доларів. За таку суму забезпечували «клієнтів» транспортом та тимчасовим прихистком, а також надавали детальну інструкцію з поведінки та перелік необхідних для нелегальної «подорожі» речей.

Оперативники Тернопільського управління ДВБ Нацполіції та слідчі поліції Тернопільської області задокументували незаконну діяльність переправників. Зловмисники вже отримали свою підозру за ч. 3. ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.