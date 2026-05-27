У Тернополі тривають поточні ремонти дорожнього покриття. Від сьогодні, 27 травня, ремонтні роботи розпочалися на вулиці Северина Наливайка.

У зв’язку з цим, до 30 травня (з 09:00 до 23:00 год.) на ділянці дороги від вулиці Новий світ у напрямку до вулиці Броварної буде частково перекритий рух транспорту.

Під час поточного ремонту заплановано провести фрезерування старого асфальтобетону, підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю та влаштування нового дорожнього покриття.

На період виконання робіт на вул. Северина Наливайка будуть встановлені відповідні дорожні знаки.

«Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися Правил дорожнього руху», – повідомили в ТМР.