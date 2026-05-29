«Сьогодні ніч особливо небезпечна для Тернополя – переходьте в укриття одразу, коли почуєте повітряну тривогу!

Росіяни готують новий удар по українських містах і громадах. За попередніми даними, ціллю цієї ночі може стати наш обласний центр – Тернопіль.

Тому переконливо прошу усіх мешканців Тернопільської області та особливо міста Тернополя – сьогодні ввечері та вночі проявіть додаткову пильність. Підготуйтеся завчасно. Не ігноруйте небезпеку, не очікуйте, не полінуйтеся – при першому сигналі тривоги прямуйте в укриття і залишайтеся там до повного відбою.

Наше ППО на сторожі – але і особиста дисципліна рятує життя», – написав керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

