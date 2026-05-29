Шахраї виманили у жителя Тернопільщини майже 50 тисяч гривень під приводом оформлення грошової допомоги.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Жертвою інтернет-шахраїв став житель Чортківського району 1975 року народження. Чоловік повірив, що може отримати грошову допомогу, та втратив майже 50 тисяч гривень.

Постраждалий у месенджері побачив повідомлення в групі, яка була пов’язана з назвою енергетичної компанії. У дописі йшлося про можливість отримати грошову допомогу в розмірі 8500 гривень від благодійної організації.

Чоловік перейшов за вказаним посиланням та виконав подальші інструкції. Згодом йому телефонували невідомі особи, які під приводом оформлення виплати отримали доступ до його банківських даних.

У результаті зловмисники без відома потерпілого переказали кошти з його банківського рахунку та заволоділи 49 917 гривнями.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Поліцейські вкотре нагадують громадянам: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити банківських карток на невідомих сайтах. Інформацію про соціальні виплати та грошову допомогу перевіряйте лише на офіційних ресурсах державних установ і благодійних організацій. Також нікому не повідомляйте коди підтвердження, паролі та інші конфіденційні дані, які можуть надати доступ до ваших рахунків.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або отримали підозріле повідомлення, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.