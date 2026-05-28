До Тернополя вже прибули перші два нові тролейбуси «Електрон», а ще три прибудуть до 1 червня. Наразі новий електротранспорт, оформлений у фірмову міську ліврею, проходить випробування, а вже зовсім скоро вийде на маршрути та перевозитиме жителів і гостей Тернополя.

Як зазначили у міськраді, придбання тролейбусів – частина масштабного оновлення громадського транспорту у Тернополі. Усі вони – низькопідлогові, 12-метрові, комфортні та сучасні, оснащені системами кондиціонування і відеоспостереження, а також відкидним трапом для зручного заїзду та виїзду крісел колісних і місцями для маломобільних пасажирів.

Загалом цього року на вулицях Тернополя з’явиться 17 нових тролейбусів, а ще 27 заплановано отримати наступного року. Разом – 44 сучасні тролейбуси для Тернополя за два роки.