У контексті посилення практичної складової освітнього процесу та формування професійних компетентностей здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Соціальне забезпечення» та «Соціальна робота» відбувся тренінг на базі КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв».

Організаторами заходу виступили викладачі кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету: к.е.н., доцент, координатор по роботі з випускниками факультету фінансів та обліку Галина Кулина, к.е.н., доцент Володимир Костецький та викладач Марія Сорока.

Під час тренінгу майбутні фахівці соціальної сфери детально ознайомилися із філософією безбар’єрності та сучасними технологіями реінтеграції захисників і захисниць та членів їх родин.

Під час заходу Руслан Бабяк, директор Центру, та фахівчині із супроводу ветеранів та демобілізованих Соломія Фещак та Олена Пєнкіна зосередили увагу присутніх на ключових аспектах роботи закладу в частині комплексної підтримки та супроводу ветеранів та їх сімей, надання допомоги вимушеним переселенцям і родинам безвісти зниклих бійців. Особливу увагу було приділено специфіці надання психологічної і правничої допомоги таким особам, їх професійної адаптації та профорієнтації, фізкультурно-спортивній реабілітації, інформаційно-консультаційній підтримці та інформаційно-просвітницькій роботі закладу в цілому. Руслан Адамович наголосив, що нині кожен фахівець Центру супроводжує близько 75 ветеранів, і важливою складовою цієї роботи є також організація і проведення культурних заходів для їхніх сімей.

Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу. Студенти мали можливість поставити питання, які їх цікавили, та обговорити виклики, з якими щодня стикаються фахівці супроводу. Також під час жвавої дискусії присутні зачепили тему цифровізації соціальної сфери та впливу сучасних технологій на повсякденну роботу закладу.

Ця зустріч дозволила молоді по-новому поглянути на свої кар’єрні перспективи, отримати цінні орієнтири для майбутнього професійного старту та усвідомити важливість своєї майбутньої професії.

Колектив кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу ЗУНУ висловлює щиру вдячність директору закладу Руслану Бабяку та команді фахівців КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» за професіоналізм та вагомий внесок у формування нової генерації фахівців із соціального захисту та ветеранської політики в Україні.