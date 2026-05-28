Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя. Арвідс Любасюк з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. у цьогорічному травні на Дніпропетровщині внаслідок ворожого авіаудару Арвідс загинув. Овдовіла дружина, осиротіли сини… Вічна пам’ять і слава Герою України!

«Трагічна звістка сколихнула Товстенську громаду…

З невимовним болем повідомляємо про загибель мужнього Захисника України, командира другого артилерійського взводу, головного сержанта ЛЮБАСЮКА Арвідса Олександровича, жителя селища Товсте Гримайлівської ТГ Чортківського району .

З перших днів повномасштабного вторгнення Арвідс став на захист України. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов’язок, боронячи рідну землю, мир і майбутнє нашої держави.

27 травня 2026 року життя Героя трагічно обірвалося внаслідок авіаудару поблизу населеного пункту Маломихайлівка Дніпропетровської області.

Арвідс був справжнім воїном – сміливим, сильним духом, відповідальним і відданим своїй справі. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами.

Про зустріч тіла загиблого Захисника та чин поховання буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою України!» – написали у громаді.

Люба Івасюк: «Щирі співчуття дружині Каті та її синочкам».