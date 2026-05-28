Упродовж І кварталу 2026 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1115,8 млн грн (98,4% нарахованих за цей період сум), що на 2,6% (на 28,2 млн грн) більше, ніж у І кварталі 2025-го.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Тернопільській області.

На кінець березня цього року заборгованість населення з оплати окремих видів житлово-комунальних послуг становила: за постачання та розподіл природного газу – 126,8 млн грн; за централізоване водопостачання та водовідведення – 57,6 млн грн; за управління багатоквартирним будинком – 52,4 млн грн; за управління побутовими відходами – 29,9 млн грн.