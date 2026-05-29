Андрія Ширяєва вважали зниклим безвісти. Рідні вірили, чекали, сподівалися… На жаль, стало відомо: молоденький захисник загинув. Свій останній бій Андрій прийняв на Сумщині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну! Легких хмаринок тобі, Андрію…

«Пішов до лав небесних захисників Ширяєв Андрій Мирославович.

Герой загинув на 25-у році життя, виконуючи бойове завдання у Сумській області. Він вважався зниклим безвісти з 17 квітня 2026 року. Андрій мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.